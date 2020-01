BBB 20 solta primeiro “spoiler”: Casa terá inscritos e convidados

Em uma imagem publicada no Instagram, o diretor do reality show afirmou: “O Paredão nunca mais será o mesmo”

O Big Brother Brasil 20 está chegando no dia 21 de janeiro. E, ainda que os segredos da edição ainda estejam guardados, há muita informação sendo jogada no ar de forma enigmática. Na madrugada desta segunda-feira (06/01/2020), Boninho brincou ainda mais com as expectativas dos fãs.

Em uma imagem publicada no Instagram, o diretor do reality show afirmou: “O Paredão nunca mais será o mesmo”. Na legenda, ele ainda deu mais dicas do que esperar no novo formato para definir quem poderá sair do programa.

“Um Paredão novo, que vai deixar todo mundo dividido nas decisões. Seu alvo pode virar seu inimigo em segundos”, escreveu Boninho. No dia 2 de janeiro, a Globo divulgou o primeiro vídeo de divulgação do

No teaser compartilhado nas redes sociais, a emissora deixou clara a linha desta “nova versão” do Big Brother: os espectadores podem esperar uma edição recheada de tretas. As cenas mostram a clássica briga de Fernando e Tina e também de Airton com Alemão, além de cenas dos mais recentes BBBs.

