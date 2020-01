Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu nas águas do Rio Juruá

O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde desta quinta-feira (2) o corpo de Francisco Albenizio Lima de Souza, de 44 anos, que desapareceu nas águas do Rio Juruá, na comunidade São Luiz, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, Francisco estava sobre efeito de bebida alcoólica, no momento em que colocava um motor na popa de um barco. Porém, ele acabou se desequilibrando e juntamente com o motor, caiu e desapareceu nas águas.

Durante toda a quarta (1), o Corpo de Bombeiros realizou buscas, mas não obteve êxodo. As buscas foram retomadas e em menos de 24 horas, os militares encontraram Francisco. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

