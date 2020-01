Bombeiros impedem homem de cometer suicídio na Ponte Metálica em Rio Branco 

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9) um homem subiu no alto da Ponte Metálica, no Centro de Rio Branco, com intuito de cometer um suicídio. Contudo, teve sua vida salva.

Em contato com o major da corporação, Cláudio Falcão, ele informou que o homem estava sob efeito de substâncias entorpecentes. “Ele queria se jogar, mas conseguimos impedir e graças a Deus, evitamos uma tragédia”, relatou.

O fato paralisou o trânsito no local por alguns minutos causando congestionamento de veículos nas imediações da ponte. O homem, que seria dependente químico, foi encaminhado para cuidados médicos.

