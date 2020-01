Brasil entrou no “clube dos países ricos”? Veja no Caderno ContilNet desta quinta-feira

Previsão ⛅

Friale: “No Acre, predomínio de tempo quente e abafado, com muito sol. Possibilidade de chuvas passageiras, mas pontuais. A umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 40 e 60%, no leste e no sul do estado, e entre 50 e 70%, nas demais áreas”.

Temperaturas ☔

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC.

‘Clube dos países ricos’ 🎰

Em carta, EUA formalizam apoio à entrada do Brasil na OCDE. Ministério prevê que adesão ao grupo pode durar até 2 anos.

Devolução de valores 📈

Mais de 150 mil pedem restituição do DPVAT no 1º dia. Usuários relataram lentidão e falhas no site da seguradora Líder.

Bagatela 💰

Relatado pelo Senador Márcio Bittar, Pacto Federativo vai distribuir R$ 400 bilhões no país.

Bom dia! 🤓

