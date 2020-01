Briga generalizada deixa 5 feridos em Marechal Thaumaturgo, interior do Acre 

Na madrugada deste domingo (19), uma confusão generalizada deixou cinco pessoas feridas, vítimas de arma branca, no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre.

Segundo informações divulgadas pelo Juruá em Tempo, o fato aconteceu em uma festa. Nenhuma das vítimas foram identificadas.

O crime seria um acerto de contas entre os envolvidos. A Polícia Militar do município informou que os autores, que deram início à confusão, seguem foragidos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.

Em estado mais grave, dois deles foram para a capital Rio Branco onde encontram-se na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil da região do Juruá.

