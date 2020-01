Campus do Ifac que foi incendiado recebe primeiros trabalhos de reconstrução

As obras na unidade do Instituto Federal do Acre (Ifac) em Cruzeiro do Sul já foram iniciadas. Os trabalhos, que estão sendo realizados pela empresa Executiva Serviços Comércio Importação e Exportação, tiveram início nesta semana e totalizam investimento de R$ 2.989.516,71.

Além da reforma do prédio administrativo, estrutura que em abril de 2019 foi alvo de incêndio, o campus também receberá a construção de um novo galpão, que será utilizado como almoxarifado e garagem de carros oficiais. A expectativa é de que as obras sejam concluídas no segundo semestre deste ano.

Conforme informações da Diretoria de Obras e Infraestrutura (Diroi) do Ifac, dentre os trabalhos desenvolvidos pela empresa, nesse momento, estão os serviços na parte elétrica dos blocos já existentes no campus, como também o início da reforma do prédio administrativo.

Ainda de acordo com a Diroi, os serviços de reforma e ampliação, que serão executados no campus Cruzeiro do Sul, não irão interferir o início das aulas, que tem previsão de acontecer já na primeira semana de fevereiro.

Conforme explica a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, o início das obras no campus Cruzeiro do Sul era um momento muito esperado pelos servidores, estudantes e pela comunidade. Ela destaca também que o valor investido na reforma e ampliação da unidade foram assegurados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC), ainda em 2019.

