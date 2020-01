Casal com criança no colo furta Iphone de loja durante bazar em Rio Branco 

Em uma loja localizada na Rua Rio de Janeiro, em Rio Branco, um IPhone foi furtado no último sábado (4), durante a realização de um bazar.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, a direção do estabelecimento usou as câmeras de segurança do local para identificar os envolvidos. Foi comprovado que durante o evento o casal se aproveitou da grande movimentação e levou o celular, avaliado no valor de uma moto popular.

Por meio de nota, a dona do estabelecimento avisou que se o casal não devolvesse o aparelho, iria divulgar o vídeo. Como não se manifestaram, as imagens foram publicadas. A dona da loja registrou um boletim de ocorrência sobre o furto.

