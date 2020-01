Casal que viajou a São Paulo está com suspeita de coronavírus em Porto Velho

A Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia (Sesau) confirmou, na manhã desta sexta-feira (31), duas suspeitas de infeção por coronavírus em Porto Velho, responsável pela morte de 213 pessoas na China.

Em uma coletiva de imprensa, o secretário Fernando Máximo informou que um casal, de 45 anos, que esteve no Estado de São Paulo e chegou a Porto Velho nos últimos dias, teve contato com um chinês em um táxi compartilhado no dia 20 de janeiro. “O primeiro a apresentar os sintomas foi o homem, no dia 26 e logo depois a mulher, dia 28. Eles disseram que o taxista estava tossindo bastante dentro do veículo”, esclareceu o secretário.

Fernando Máximo informou que foram realizadas coletas de sangue do casal nesta manhã, enviados para um laboratório de Porto Velho para saber se não é algum tipo se virose. Amostras também serão enviadas para a Fiocruz, com o prazo de sete dias para chegar o resultado. “Com o resultado da Fiocruz nós vamos saber se é coronavírus ou não”, disse. Eles recebem tratamento em casa.

Possíveis pacientes que terão indicação de internação serão encaminhados para os hospitais de referência, caso necessário.

Fernando Máximo disse ainda, que o Ministério da Saúde já foi informado sobre as duas suspeitas em Porto Velho. Fernando Máximo disse que não há motivos para pânico no momento, já que não foi confirmado a doença.

