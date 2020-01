Casal reclama que água de motel estava com mal cheiro e promete denunciar caso no Procon 

Nem tudo foi alegria na virada de ano em Rio Branco. No início de 2020, após a queima de fogos, um casal resolveu passar a madrugada desta quarta-feira (1), em um quarto de motel localizado na BR-364. Porém, os pombinhos apaixonados foram surpreendidos com o mal cheiro na água do estabelecimento.

Segundo informações repassadas pelo marido, ao chegar no quarto, ambos resolveram pegar uma garrafa de cerveja e celebrar mais um ano que passaram juntos. “A gente foi no banheiro e abriu o registro de água na banheira, mas, ao percebermos o mal cheiro, resolvemos desistir. A água estava podre”, relatou.

O homem que trabalha no ramo de construção civil alegou que fez a reclamação, contudo, a gerência do motel disse que a culpa não era deles. “A gente paga um absurdo num quarto desse com piscina e banheira, para a água não prestar. Isso é ruim, vamos denunciar o caso ao Procon”, declarou.

Após o incidente, o casal cancelou o programa a dois, e foi dormir em sua residência. “Não tinha mais clima, resolvemos ir pra casa, aqui a água é limpa e cheirosa”, encerrou.

