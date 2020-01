Centro de Línguas abre mais de 800 vagas no Acre para estudantes e comunidade externa

A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes tornou público nesta quinta-feira (2) o edital do processo de matrícula de alunos para o 1º semestre de 2020 no Centro de Estudo de Línguas do Acre (CEL).

As vagas são destinadas, prioritariamente, para alunos da rede pública do Ensino Fundamental do 6º ao 9º anos e do Ensino Médio e, extraordinariamente, para a comunidade em geral. Os postulantes externos devem ter, no mínimo, o ensino médio completo.

São 810 vagas disponíveis para Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Libras. Confira a distribuição:

Para garantir a vaga, o interessado deverá realizar a pré-matrícula online, no prazo de 20 a 23 de janeiro para estudantes e 28 a 30 de janeiro para a comunidade, no endereço http://see.ac.gov.br/.

No formulário de pré-matrícula on-line, deve-se informar o número do CPF do aluno, os dados pessoais e fazer a opção pelo curso de línguas e horário de preferência.

As vagas serão preenchidas por ordem de cadastro. Após o envio das informações da matrícula o solicitante poderá acompanhar a sua situação de pré-matrícula on-line através do endereço eletrônico informando o CPF utilizado na pré-matrícula.

Efetuada a pré-matricula, o pré-inscrito (o aluno ou seu responsável, e o interessado da comunidade) deverá dirigir-se à secretaria escolar do CEL para efetuar a entrega da documentação comprobatória a fim de efetivar a matrícula, de 20 a 24 de janeiro, das 8h às 16h para os estudantes, e de 28 a 30 de janeiro, das 8h às 16h, para a comunidade externa.

Mais informações sobre documentação, prazos e/ou endereços podem ser encontradas na edição do Diário Oficial (DOE) desta quinta-feira (2), CLICANDO AQUI.

