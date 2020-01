China pede para população não comer ratos, morcegos e cobras

No Ano Novo chinês, chineses usam tais alimentos para 'surpreender'

A poucos dias dos cidadãos chineses se reunirem para comemorar o Ano Novo local, o governo da China lançou uma campanha para evitar a propagação de vírus provocados pela ingestão de alimentos “raros”, como ratos, serpentes e morcegos.

O órgão encarregado pela segurança alimentar pediu aos cidadãos para não ingerirem “animais selvagens” e, sobretudo, não inovar, pois em algumas partes do país é comum que os chineses tentem surpreender nesta data com receitas feitas a base de animais “não comuns”.

Na província de Cantão, no sul do país, os chineses degustam comidas a base de serpentes ou ratos, por isso o governo pediu que pelo menos as crianças e grávidas não degustem “pratos raros”.

As autoridades anunciaram o início de inspeções por todo o país para tentar reduzir as doenças causadas pela ingestão deste tipo de alimentos durante a festividade do Ano Novo, chamada na China “Festival da Primavera” e que será realizada em 19 de fevereiro.

Nesta festa, os cidadãos chineses comemoram a passagem do ano do cavalo para o do carneiro, segundo o horóscopo chinês.

