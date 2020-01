Circo Broadway, 2º sem lei no Point do Pato e outros destaques na Coluna da Márcia

Empresária de sucesso Joelma Severo no corre-corre da reforma do Centro Técnico e da loja Jorge Cosméticos, tudo para melhor atender sua vasta clientela.

*E, na quarta, Joelma recebe seu staff, parceiros e convidados, nos domínios do Afa Jardim, para uma noite de muito brilho e glamour, a golden night, que já é o buxixo da cidade. Eu vou!!!!!

A Não+Pêlo, agora REJUVENESCE, está com com pacotes imperdíveis. Dá uma conferidinha neste.

CIRCO BROADWAY NO VIA VERDE SHOPPING

O Circo Broadway estreou dia 10, no estacionamento do Via Verde Shopping, com atrações para toda a família. De segunda a sexta, os espetáculos ocorrem às 20h30. No sábado, domingo e feriados, às 16h, 18h e 20h30.

*Os ingressos custam R$ 15 meia e R$ 30 inteira; setor central: R$ 20 meia e R$ 40 inteira; e área VIP: R$ 25 meia e R$ 50 inteira. Crianças de 2 até 12 anos e pessoas com deficiências pagam meia-entrada. Estudantes precisam apresentar a carteira de estudante para ter direito à meia-entrada. Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria a partir das 10h. São aceitas todas as formas de pagamento, débito, crédito e dinheiro.

Click da linda e visionária hoteleira Fabíola Pinheiro que participou em New York da NRF Retail’s Big Show 2020, maior feira do mundo, que apresenta novos talentos e tecnologias visionárias com conteúdo para desmistificar a visão de para onde o varejo está caminhando. 2ª SEM LEI NO POINT DO PATO

Ainda sobre o Point do Pato, restauranter, minha amiga, Socorro Moreira Jorge, sempre inovando, agora, apresenta toda segunda-feria, a “2ª Sem Lei” com o melhor da música sertaneja, que tem sido bastante movimentada. Tá imperdível.

A Clínica Simone Brito iniciou 2020 com promoção surpreendente. O Euro Fast Result, mega procedimento de redução de medidas rápidas, desintoxicação metabólica, revitalização capilar e eliminação de líquido. O super desconto vai até o dia 31 deste mês. Agende já seu horário pelos ns. 3223-2999 e 99956-0505. A acreana e jornalista Isabela Gadelha, filha do casal Gláucio Melo e Nathercia Gadelha, contratada Band, desponta como fenômeno do “novo jornalismo”. Na selfie com os colegas de profissão Ana Paula Padrão, Edrian Santos e Roberta Camargo. Um dos arquitetos mais renomados da cidade, Leandro Rocha, reúne amigos na sexta, 24, nos domínios do buffet Afa Jardim, em balada que promete ser tuuuuudo de bom, para comemorar seu niver. Será a Balada do Lelê com Chris Guto, Luan Lima e Banda e Dj Alessando comandando a pista de dança. Vai ser um arraso!!! Merci pelo convite, Lelê.

Quem curtiu o réveillon 2020, literalmente “pé na areia” nas prais do Rio de Janeiro, foram os casais Tanira Fontes e Gregório Sagara, Felipe Caobianco e Silvia Helena DÁvila, João Albuquerque Filho e Ramona Aguiar, Rodrigo Lima e Sabrina Ricciardi.

Ainda em temo, esta coluna o casal Jonas Rojael e Fernanda Queiroga que comandara um dos melhores reveillon’s de Rio Branco, no Hotel Villa Rio Branco Concept. Com decor elegante e chic, buffet nota mil, espaço kids, convidados ilustres, show pirotécnico, um layout super show, boa música, enfim excelentes acomadações aos convivas de encher os olhos e serviços de primeiríssima qualidade, foi sensacional. Parabéns!

Colunista social, Gigi Hanan, celebra seu aniversário no sábado, 18, no buffet Gran Reserva, reunindo a família e amigos em grande estilo. Com certeza, será uma festa que levará os convivas à pista de dança até altas horas, bem ao estilo do aniversariante.

+NOVIDADE NO SHOPPING

O Cine Araújo abrirá novamente no período da manhã. Sexta, sábado e domingo o cinema abrirá as 10h, com sessão iniciando as 10h30.

NÍVER DA LIZ

Foi com o tema Panda, um dos animais mais queridos pela humanidade, que a princesa nipônica Liz, filha do casal Francis e Marcela kashima, comemorou em grande estilo seu 1º aninho, recebendo os convidados nos domínios do Hotel Terra Verde, no sábado, 11. Receber bem um dos quesitos da família da pequena Liz, aliado a ornamentação perfeita de Rafaela El-Shawwa, foi assim, sensacional a festa que encantou a todos! Não tem como negar, esse tema é fofo, com uma riqueza de detalhes e minimalismo de cores, a real expressão do olhar de um panda, uma explosão de carinho sem fim. Na entrada, os convidados já tinham o primeiro contato com a atmosfera da festa. O tema encanta. A mesa de doces foi um comentário a parte e elogiadíssima por todos, e os personalizados, então! Buffet delicioso do Hotel Terra Verde sob o comando de Lene Mesquita e a energia super bacana dos familiares e dos convidados. Parabéns aos papais Francis e Marcela Kashima pela festa incrível.

PARABÉNS

Parabéns ao amigo Ivan Biancardi. No domingo, 12, ao lado mulher Leila e dos filhos e netos comemorou idade nova. Tuuuudo de bom!

Vivas, também à empresária Sylvane Gadelha, aniversariante do dia 14, que reuniu as amigas e clientes, no Hotel João Paulo, para brindar sua idade nova e apresentar os super descontões nas lindas peças da Gold Skil. Arrasou!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários