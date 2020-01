Clicks do Golden Nigth, dicas de eventos e beleza na coluna da Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

Golden Nigth

Foi simplesmente maravilhosa a festa Goden Nigth realizada pelos empresários Joelma Severo e Jorge Farias, na quarta – feira (22), no Afa Jardim, para confraternizar com seus funcionários da Jorge Cosméticos e parceiros.

Tudo lindo do começo ao fim, como tudo que é assinado por Joelma. Teve homenagens!

Aerolook

Falando em Jorge Cosméticos, a empresária Joelma Severo arrasa nos looks. Esta semana zarpou para São Paulo, onde vai trazer mais novidades! A coluna registra o aerolook da empresária.

Glamour

No glamour dessa semana o nosso eterno Mister Acre, Patrick Ferreira, na bela Gramado (RS).

Novo endereço

A maquiadora Alice Lessa já está em novo endereço, onde vai residir, a maravilhosa Salvador! A coluna deseja sucesso à esta grande profissional e pessoa.

Formatura

No dia 18 de janeiro, Mariana Tavares de Figueiredo formou-se em Farmácia, em Campo Grande. Os pais Maria Tavares e Tião Figueiredo e o irmão Lucas Figueiredo foram participar deste grande momento de realização. Parabéns e sucesso à formanda!

Via Expressa

Sábado acontece a festa Via Expressa Connection, uma conexão com os anos 70, 80 e 90, com as grandes atrações da Boate Via Expressa, Dj Elves Araruna, Jean Ney e Renan Biggi, e participação do Português Mário Portuga. Não fique de fora. Essa festa promete!

Informações: 99939 – 3200

Níver

Quem trocou de idade no ultimo domingo foi o ser de luz, bondade, alegria e caráter, colunista social James Pequeno, desejo um novo ciclo todo especial à você!

Feriado

O casal Dorinha Marques e Sérgio Ronen curtindo o feriado no estado vizinho, Rondônia.

Circo Broadway

O Circo Broadway continua montado no estacionamento do Via Verde Shopping, com atrações para toda a família. Apresentações no globo da morte, mágicos, malabaristas, contorcionistas, moto aéreo show e trapézio. De segunda a sexta, os espetáculos ocorrem às 20h30. No sábado, domingo e feriados, às 16h, 18h e 20h30. A estrutura da tenda de apresentações é dividida da seguinte forma: setor popular: R$ 15 meia e R$ 30 inteira; setor central: R$ 20 meia e R$ 40 inteira; e área VIP: R$ 25 meia e R$ 50 inteira. Crianças de 2 até 12 anos e pessoas com deficiências pagam meia-entrada. Mas, essa semana está na promoção, todos pagam meia em todos os setores.

Clínica Corpus Dica: Carnaval 2020

O carnaval é uma das épocas mais alegres do ano, e é com esse pensamento que muitas pessoas buscam pelas fantasias para carnaval 2020. Nesse período é possível deixar a criatividade correr solta e investir em qualquer ideia que venha à sua mente. Podendo ir de herói a vilão, de mocinha à bandida, as fantasias para carnaval 2020 são muito divertidas. Vamos conferir algumas dicas? Fonte: Moda 20

