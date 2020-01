Com apoio de Ilderlei Cordeiro, cruzeirense é campeão mundial de kik light

O jovem cruzeirense Paulo Victor é o mais novo campeão mundial de kik light. O atleta venceu a competição juvenil em São Vicente (SP), na categoria 50 quilos.

Para participar da competição, Victor contou com o apoio do prefeito Ilderlei Cordeiro, que já auxiliou inúmeros outras atletas cruzeirenses a participarem de competições fora do estado.

“Fico honrado de ter apoiado mais um atleta cruzeirense a conquistar seus sonhos. Parabéns, Paulo. Nosso agradecimento também ao prefeito Pedro Gouvêa e ao secretário de Esporte, Gilson, de São Vicente, que também apoiaram os atletas e promoveram o campeonato. O esporte é um importante instrumento de transformação social, pois gera oportunidades para a nossa juventude. Como prefeito e empresário, faço questão de apoiar nossos atletas”, endossou Ilderlei.

Em seu mandato, Ilderlei Cordeiro instituiu a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, que neste ano vai apoiar mais de 20 projetos sociais. O edital reúne o investimento de R$ 150 mil.

