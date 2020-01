Com câncer, acreano de 13 anos busca ajuda para custear tratamento em Rondônia

Um jovem Gabriel Holanda, de 13 anos, foi diagnosticado com câncer (Leucemia Mieloide Aguda), e está internado no Hospital do Amor, em Porto Velho (RO) para tratar a doença. Entretanto, o garoto terá que ficar no estado vizinho por mais de um ano, por isso, familiares e amigos, iniciaram uma campanha para ajudar nos gastos com o tratamento.

Uma rifa beneficente foi organizada. Serão realizados 10 sorteios com vários prêmios diferentes, dentre eles, uma noite em um hotel, vale compras em lojas e outros.

Para ter acesso aos prêmios, basta comprar a rifa no valor de R$ 5,00, ou três por apenas R$ 10. Para adquirir a rifa, basta entrar em contato pelo número (68) 999931085.

Para quem quiser ajudar depositando outros valores, basta realizar uma transferência bancaria por meio da conta do Banco do Brasil. Agencia 8125-6 e Conta: 11299-2, favorecida: Ingrid Emília Rodrigues Lima.

