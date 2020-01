Com peças de R$ 9, loja Closet Tropical participa do Mega Bazar em Rio Branco

Consumidor adora uma boa promoção, não é mesmo?! Pensando nisso, a loja Closet Tropical participa da terceira edição do evento Mega Bazar, que acontece no dia 12 de janeiro, no Hotel Terra Verde, em Rio Branco.

O evento reúne as maiores e melhores lojas da cidade, oferecendo produtos com super descontos em roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, acessórios, além de serviços.

Segundo o organizador, Luiz Vasconcellos o evento se caracteriza o maior bazar do Acre, onde cerca de 800 pessoas deverão passar pelo local. “É um evento lindo que conta com um público estimado de 800 pessoas frequentando”, destacou.

A empresária da loja Closet Tropical, Sandra Pinheiro, estará liquidando peças nos valores de R$ 9 e R$19. “Vamos liquidar peças jeans, vestidos casuais, esporte fino, roupas de festas e também o nosso carro chefe que são as peças de modelo plus size”, comentou a empresária.

Mais de 20 lojas de roupa, bolsas, sapatos e acessórios estarão presentes com descontos especiais. Além disso, espaços kids, mesa de jogos, praça de alimentação, Dj’s, barbearia.

