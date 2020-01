Comerciante de 60 anos é baleado na cabeça dentro de seu estabelecimento

Um homem identificado como José Isaías, de 60 anos, conhecido como “Zé Forte”, ficou entre a vida e a morte após ser baleado por volta das 9h30, na cabeça dentro de seu estabelecimento localizado na Avenida Amazonas, na cidade de Epitaciolândia.

Até o momento, se acredita que foi uma tentativa de assalto e a vítima teria tentado reagir. Zé forte foi baleado na cabeça e caiu, em seguida, o suspeito se evadiu do local, tomando rumo ignorado. Testemunhas viram quando uma pessoa, aparentando ser um jovem.

A outra hipótese levantada, pode ser um acerto de contas entre um desafeto, que teria jurado a vítima de morte tempos atrás. Zé Forte foi resgatado por uma equipe de SAMU para o Hospital de Clinicas Wildy Viana em Brasiléia, onde recebeu todo o atendimento no locla.

Infelizmente, por volta das 11 horas desta sexta-feira, dia 10, o comerciante José Isaías, não resistiu ao ferimento em sua cabeça e faleceu dentro do pronto socorro. A vítima teria perdido massa encefálica e seu estado de saúde foi considerado muito grave.

Foi feito contato com a capital, na tentativa de realizar sua transferência com o apoio do helicóptero do governo, mas, a vítima não resistiu. As autoridades policiais da fronteira estão tentando localizar o suspeito que está foragido.

