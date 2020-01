Confecções de uniformes vai movimentar R$ 20 milhões e gerar 2 mil empregos diretos

O presidente do Sindicato das Industrias de Confecção do Acre (SINCON), Abraão Figueredo, declarou que neste início de 2020, as malharias de todo o Estado estão preparadas para a confecção dos uniformes da rede pública de ensino. Segundo ele, mais de R$ 20 milhões serão movimentos na economia acreana.

O presidente do setor destacou que além do recurso injetado na economia, essa é a primeira vez que o governo fornece o material a todos os alunos de maneira gratuita, antes, eram feitos programas que beneficiava apenas uma parte dos estudantes. Abraão enalteceu ainda a atitude e o incentivo do governador Gladson Cameli (Progressistas) que juntamente com sua equipe, determinou um decreto para que as empresas do Acre confeccionassem as fardas. “Existe um beneficio de economia para o pai que recebe, além de manter e gerar mais de 2 mil empregos diretos. Ou seja, estamos tendo demanda para aumentar em 20% na mão de obra”, explicou.

Figueredo destacou que as malharias estão utilizando tecnologias modernas, cujas matérias-primas são rigorosamente selecionadas e com participação de, aproximadamente, 2 mil famílias na produção têxtil. “A indústria de confecção acreana está preparada para atender à demanda de vestir os 160 mil alunos da rede estadual e todos da rede municipal”, destacou.

Um levantamento realizado pelo SINCON -Sindicato das Indústrias de Confecção do Acre, mostra que todo o estoque de malhas para confecção de uniformes já se encontra dentro do Estado do Acre, fato que conduzirá à agilidade na produção, uma vez que toda a matéria-prima vem de outras regiões do país.

“Os uniformes escolares fornecidos, além de modernos, atenderão aos mais elevados padrões de acabamento, cujo material foi selecionado para propiciar conforto e durabilidade”, explicou. Ao todo, serão distribuídos mais de 300 mil uniformes aos alunos, tendo em vista que são dois pares para cada aluno.

O presidente destacou que a modelagem foi desenvolvida pelo SENAI-AC, em parceria com o SENAI CETIQT-RJ – unidade de referência nacional em confecção. A modelagem segue o mesmo padrão em todas as malharias que vão fornecer os uniformes para o Estado do Acre.

Nesse contexto vale ressaltar que a inciativa governamental de fornecer os uniformes, gratuitamente, com incentivo à indústria local, é política pública de suma importância, uma vez que, além de gerar emprego e renda, auxilia diretamente no planejamento econômico-financeiro das famílias de baixa renda.

