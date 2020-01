Confira a nova camisa da seleção brasileira para disputa da Copa América

Modelo seria inspirado no uniforme utilizado na conquista do tricampeonato mundial em 1970, título que completa 50 anos em 2020

Imagens da nova camisa da seleção brasileira vazaram nesta segunda-feira na internet. Amarela com detalhes em verde e com um design simples, a camisa seria inspirada no uniforme utilizado na conquista do tricampeonato mundial em 1970, título que completa 50 anos em 2020.

Segundo o site “Footy Headlines”, que vazou as imagens, a camisa será utilizada na disputa da Copa América.

Outras novidades são o novo emblema da CBF, modernizado no ano passado, e os losangos em tons de verde na gola e na manga, em referência à bandeira do Brasil.

