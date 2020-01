Confraternização Golden Night, posse de Kátia Rejane e muito mais

VIVAS VIVAS

Especiais da coluna para o amigo e promotor de Justiça Siberman Holanda, o aniversariante desta sexta, 31. Comemora a data ao lado da linda esposa, Mariane Lavocat Barbosa e dos filhos Ana Flávia e Luís Eduardo.

PRF & VIA VERDE SHOPPING

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na terça, 28, no Via Verde Shopping em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, campanha conscientizando a população sobre essa prática delituosa, alertando como ocorre o trabalho escravo e de que forma é possível denunciá-lo e oferecer palestras sobre o tema.

#A escolha do Via Verde Shopping como espaço para o evento se deu pelo fato de o local concentrar um número expressivo de pessoas, garantindo muita visibilidade ao trabalho da PRF.

#A Campanha se estende por todo o ano de 2020. Show de bola!

POSSE

Amanhã, 31, procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, será reconduzida para o segundo mandato, biênio 2020-2022, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que acontece no auditório do Centro Universitário Uninorte. Na ocasião, o órgão colegiado reconduz ao cargo o corregedor-geral Celso Jerônimo de Souza, e serão empossados, também, os procuradores de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, Álvaro Luiz Araújo Pereira e João Marques Pires como membros titulares do Conselho Superior, órgão que zela pelos princípios institucionais.

GOLDEN NIGTH CONFRATERNIZAÇÃO

Assim, podemos definir a Confraternização Golden Night Jorge Cosméticos, promovida pelos empresários Jorge Farias e Joelma Severo, reunindo todo seu staff, inclusive, os dos municípios, colaboradores, colunistas, profissionais da beleza e influenciadores digitais, no último dia 22, nos domínios do Afa Jardim. Joelma e Jorge aliando agradecimento, louvor, diversão seguido de homenagens a cada um dos presentes não escondiam sua satisfação em estarem ali, confraternizando com todos os que foram fundamentais para o sucesso da Jorge Cosméticos em 2019 e, aproveitaram para anunciar as muiiitas novidades para 2020. Mais uma vez a Jorge Cosméticos confirmou o espetáculo, que são sempre os eventos que promove. Especiais, alegres, cheio de glamour e que amamos fazer parte de todos eles. Obrigada aos empresários Jorge Farias e Joelma Severo por acreditar em nosso trabalho e pelo carinho de sempre.

#E é claro que Joelma Severo, também foi surpreendida por sua equipe. Recebeu merecida homenagem com a estátua da deusa Têmis, divindade grega por meio da qual a justiça é definida, por seu tratamento justo, igualitário e humano com todos que a rodeiam. E, para 2020, aguardem! Vem muiiitas novidades. Click’s de Daniel Cruz.

CAFÉ DA MANHÃ COM NOVIDADES

Sábado, 1º de fevereiro, administração do Via Verde Shopping, convida colunistas sociais, influenciadores digitais para um café da manhã. Na pauta as muiiitas novidades do Shopping para o 1º semestre de 2020 e a apresentação do novo superintendente.

ALEAC FAZENDO A DIFERENÇA

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior e a Mesa Diretora da Casa, não escondem a alegria com o excelente trabalho desenvolvido pela Escola do Legislativo Estadual. Motivo? A média das altas notas de trinta dos alunos que fizeram o cursinho preparatório para o Enem, que foram de 800 a 960 pontos.

#A última turma do pré-enem da Aleac, atendeu 200 jovens de baixa renda, com turmas nos períodos matutino e noturno, na própria Sede do Poder e no da Universidade da Amazônia-Unama.

#Já em março, uma nova turma será iniciada. O edital com todas as informações sobre as inscrições será lançado em breve, através do site www.al.ac.leg.br. Se liguem!

