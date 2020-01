Corpo de bombeiros em Cruzeiro do Sul resgata corpo de caçador

Corpo de Francisco Lima da Silva de 50 anos, estava desaparecido desde segunda-feira e foi encontrado no município de Guajará no Amazonas

O corpo de bombeiros de Cruzeiro do Sul, atendendo a uma solicitação de busca de desaparecido deslocou-ser até o badejo de cima, no município do Guajará, Amazonas, até então para fazer a busca de um desaparecido.

Contudo, a vítima, sr. Francisco Lima da Silva, 50 anos, foi encontrado já sem vida. para prestar apoio a família da vítima, e dado o difícil acesso ao local, à guarnição do corpo de bombeiros transportou o corpo pára o IML de cruzeiro do Sul.

Informações dão conta que a vítima desapareceu na noite de segunda-feira, sendo encontrado na manhã de quarta-feira. Entregue ao IML à tarde, haja vista a grande dificuldade do transporte.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários