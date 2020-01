Criminosos invadem escola para matar vigilante a tiros, na Baixada da Sobral

Cerca de quatro homens armados invadiram, na tarde desta quarta-feira (8), a Escola Jovem do Boa União, na Rua 6 de Agosto, no Bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O objetivo dos bandidos era executar o vigilante que estava de plantão na instituição.

Segundo informações da polícia, os criminosos estavam tentando roubar a arma do vigilante. Porém, a própria vítima, que pediu para não ser identificada, confirmou que os bandidos queriam executá-la, pois o segurança frustrou vários roubos na escola.

O homem contou que os criminosos o renderam e mandaram ele ficar de joelho, mas na hora que foram atirar, ele conseguiu tirar o corpo da mira da arma e foi atingido apenas por um tiro de raspão no pescoço.

Em seguida, a vítima correu para a frente da escola e os criminosos ainda efetuaram outros dois disparos, mas erraram o alvo. Os bandidos, então, decidiram ir embora levando apenas o colete balístico.

O vigilante pediu ajuda de populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2° batalhão ainda estiveram na escola para colher informação do ocorrido e procurar pelos criminosos. Nenhum suspeito foi preso até o momento, mas os pms conseguiram recuperar dois coletes balísticos que foram roubados na unidade de ensino e que estavam em uma residência próximo à escola.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colheram as informações e iniciaram as investigações do caso.

