CZS: bairro da Várzea é totalmente recapeado

Nem mesmo a chuva impediu que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizasse o recapeamento de 100% do bairro da Várzea. A obra de infraestrutura foi inaugurada neste sábado, 4, pelo prefeito Ilderlei Cordeiro. Com o financiamento de R$ 15,5 milhões, Ilderlei tem conseguido avançar e de intensificar os investimentos em infraestrutura e saneamento, tornando Cruzeiro do Sul um verdadeiro canteiros de obras.

Segundo a moradora Marigleide Oliveira, a Várzea está de cara nova. “Nossa rua, antes, será só um caminhozinho e mato dos lados. Agora está toda pavimentada. O prefeito prometeu e cumpriu. Estou muito feliz”, declarou. O sentimento de gratidão também é compartilhado pelo aposentado Francisco Carneiro. “Isso aqui só era lama. Nem um outro prefeito fez nada por nós. Ildelei veio e transformou a nossa realidade. O prefeito Ilderlei está de parabéns, pois sabe administrar e olha para os mais necessitados”, frisou.

A frente de uma gestão de resultados, Ilderlei reafirmou o compromisso de continuar trabalhando. “O sentimento é de gratidão pela paciência dos moradores da Várzea, que foram tão prejudicados com a enchente. Vamos continuar com o nosso trabalho nos outros bairros, para que novos cruzeirenses sejam beneficiados”, endossou.

Além de pavimentadas, as vias também foram sinalizadas. Na ocasião, o prefeito também participou da confraternização do bairro, a qual contribuiu com a realização.

