Mara Rocha defende projeto e diz querer ‘desenvolvimento do estado’

A reportagem do ContilNet tentou falar com a deputada Mara Rocha em relação às críticas que ela vem recebendo desde que foi noticiado, pelo jornal “Folha de S. Paulo”, a ideia de alteração na lei que criou o Parque Nacional da Serra do Divisor. A assessoria da parlamentar informou que ela está viajando e que estaria, portanto, incomunicável.

No entanto, nesta segunda-feira (27), na sala de vídeo da página do Facebook administrada pelo odontólogo Marcos Gripp, esposo da deputada, ela aparece, também em vídeo, falando sobre a polêmica. Veja o que diz a deputada: ‘Estaremos indo para Brasília dia 1º de fevereiro para o reinício dos trabalhos. Por enquanto, ainda estamos por aqui e demos uma paradinha para gravar este vídeo, a respeito de uma matéria tendenciosa, falando de um projeto de lei que iria contribuir para a destruição do Parque Nacional da Serra do Divisor. Quero dizer que isso é uma inverdade. Essa mídia que bancou essa matéria é a mesma mídia que trabalha contra o desenvolvimento do Brasil, que trabalha contra o governo do presidente Jair Bolsonaro”, disse.

Mara Rocha afirma que, na verdade, a ideia original do projeto é do senador Márcio Bittar. “Devido a grande importância desse projeto para o Acre e para a região do Juruá, eu pedi autorização do senador para também apresentá-lo na Câmara Federal e o senador assim me autorizou e eu o apresentei. A aprovação desse projeto vai ser de grande importância para o Acre e para a região do Vale do Juruá. O que é que muda? Na realidade, esse projeto propõe que a Serra do Divisor possa ter ocupação humana, que possamos utilizar os recursos naturais de forma sustentável. Com isso, poderemos ter até construções naquela localidade – desde que se obedeça os estudos de impacto ambiental. Então isso trará um grande progresso para o nosso Estado”, disse.

Mara Rocha diz ainda no vídeo que o Parque Nacional da Serra do Divisor é uma das áreas mais belas do Acre e do Brasil e com grande potencial para turismo, que não é utilizado por ser de difícil acesso. “Nós sabemos que as pessoas que saem para fazer turismo elas querem o conforto e querem também acesso a seu local de destino”, disse. “Com a aprovação deste projeto de lei, as pessoas vão poder ter acesso à Serra do Divisor com um mínimo de estrutura. Este projeto visa fomentar o turismo no Vale do Juruá”, disse.

Também sem citar o nome do ex-senador Jorge Viana, que a criticou pela ideia, Mara Rocha disse: “Quero dizer que pretendo, infinitamente, defender o desenvolvimento do meu país, defender o desenvolvimento do meu Estado, a geração de emprego e renda, e ao produtor rural e não ir para a tribuna de uma Casa Legislativa fazer apologia ao uso de entorpecentes”, acusou. “O mesmo grupo que critica esse projeto é o mesmo que não quer o desenvolvimento da Amazônia. É o mesmo grupo que, no governo Orleir Cameli, não queria a construção da estrada para Cruzeiro do Sul. É o mesmo grupo que governou o Acre sem a geração de emprego e que hoje, ao criticar a violência, não percebe que os jovens que estão no mundo do crime é a geração que cresceu sem oportunidades de trabalho”, afirmou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários