Deputada Vanda Milani realiza visita em Capixaba

A Câmara Municipal dos Vereadores de Capixaba foi palco de reunião esta segunda-feira,27,que contou com a presença da deputada Vanda Milani(Solidariedade), juntamente com o secretário do Meio Ambiente(SEMA) e presidente regional do Solidariedade, Israel Milani, o presidente do Imac, André Hasein, além de correligionários e simpatizantes do partido no município.

Durante o evento, a deputada falou de seu trabalho em favor do Acre na Câmara Federal e destacou suas emendas destinadas ao Estado, com ênfase às alocadas a Capixaba, que compreendem um total de R$ 1..280.687,00.Desse montante, os projetos de desenvolvimento sustentável de Campo Alegre e Nova Promissão serão beneficiados com R$ 700.000,00 a serem investidos em abastecimento de água enquanto R$ 580.687,00 serão aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

Na reunião, o atual coordenador da SEMA em Capixaba, Diego Paulista, teve seu nome consolidado como pré-candidato a prefeito de Capixaba pelo Solidariedade, que vem estabelecendo um amplo diálogo com os demais partidos com vistas às alianças para as eleições municipais. Para a parlamentar ,Diego Paulista tem tudo para corresponder aos anseios e expectativas da população local uma vez que representa a tão almejada renovação.

Vanda Milani lembrou que Diego Paulista faz parte de um grupo de jovens políticos que vem despontando no cenário político acreano, já foi eleito vereador pelo município e não mede esforços para defender a comunidade de Capixaba. “Inclusive as emendas que defendi e já se encontram empenhadas para o município foram todas indicadas por Diego a pedido das comunidades que serão beneficiadas. Ele conta com todo o apoio de nosso partido, o Solidariedade, através da minha pessoa e meu mandato”, concluiu a deputada.

