Deputado diz que Cartão Postal é “tolice” e dispara: “O AC não tem perfil turístico”

O deputado estadual Neném Almeida, disse na tarde desta quarta-feira (15), que as ideias sobre criação de pórtico turístico na entrada do Acre, não passa de uma ‘perca de tempo’. Na sua opinião, o investimento não se faz necessário devido a falta de turistas.

“Nesse momento, qualquer imagem que venha a se colocar na entrada da cidade, é pura perca de tempo e a maior tolice, porque o nosso estado não tem perfil turístico, apesar de termos algumas pessoas que vêm de outros estados, ou países, eles acabam vindo aqui conhecer a Mata Amazônica”, declarou.

O parlamentar disse que o governo deve, neste momento, preparar os potenciais da natureza para assim receber os turistas. “Temos que seguir o exemplo do Nordeste, lá eles dão todo um roteiro aos turistas para conhecer as praias. Então, devemos fazer parecido, guiar eles aos pontos turísticos que temos, como a fauna e a flora, ou por exemplo, conhecer os índios, a terra do abacaxi, da melancia e etc”, explicou.

No entanto, Neném pontuou que é preciso dar as condições necessárias para que os municípios possam explorar o que há de melhor em suas cidades. Para ele, a ideia de colocar dinossauros é falta de ‘pensamento’.

“O que estamos tentando fazer é copiar os demais estados, mas a maioria dos secretários estão querendo se aparecer mais que executando suas funções”, ressaltou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários