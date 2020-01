Detentos do FOC iniciam greve de fome em protesto a suspensão de visitas íntimas

"Não há possibilidade de haver reversão da suspensão das visitas", declarou assessoria do Iapen

Os presidiários de seis pavilhões do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, iniciaram greve de fome por tempo indeterminado nesta segunda-feira (27).

Segundo informações repassadas pela assessoria do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), os presos fazem o ato em protesto contra a decisão da direção do órgão em suspender as visitas íntimas na Capital por tempo indeterminado após a fuga de 26 detentos da unidade. “Não há possibilidade de haver reversão da suspensão das visitas”, declarou.

Os pavilhões que iniciaram a greve de fome, foram os B, C, D, E, O e P. Ao todo, cerca de 500 presos estão sem se alimentar.

