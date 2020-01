‘Devia ter ficado em casa!’ Os 4 signos que mais atraem o azar

Todos nós já tivemos fases em que tudo corre mal, e nesses momentos temos a tendência de culpar a nossa ‘falta de sorte’. No entanto, não há como negar. Alguns signos são mesmo muito mais azarados do que outros!

O jornal Metro divulgou a lista dos quatro signos do zodíaco para quem a máxima ‘devia ter ficado em casa’ é uma realidade:

Gêmeos

A vida dos indivíduos de gêmeos pode ser um drama e sim, eles também são parte do problema. Constantemente insaciáveis e desejosos de algo novo, podem cair no erro de achar que nada acontece da forma que esperam e merecem. Essa energia pessimista costuma atrair o azar.

Sagitário

Muitas vezes o sagitariano é o seu próprio inimigo. Apesar de gostar de liberdade e aventura, quando as coisas fogem do seu controle tende a se tornar instável e cai numa crise profunda. Mais do que má sorte, as suas atitudes desesperadas atraem situações nada boas.

Capricórnio

Teimoso ao extremo, a má sorte é resultado do seu stress constante e pessimismo. A vida é dar e receber, por isso quando as pessoas regidas por esse signo deixam de confundir independência com individualismo e começam a agir em grupo, as coisas tendem a correr melhor.

Peixes

São altamente azarados sobretudo quando o assunto é dinheiro e relações amorosas. A sua sensibilidade e simpatia pode atrair pessoas interesseiras, e por isso deve ter muita atenção quando toma decisões relativas a essas duas áreas.

