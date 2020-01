Divulgado resultado preliminar do concurso da Educação em Rio Branco 

Foi divulgado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino e Pesquisa e Extensão (Fundape), nesta quarta-feira (8), o resultado preliminar do concurso promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Rio Branco.

As provas foram aplicadas no fim de 2019. O concurso visa a contratação de mais de 550 novos profissionais efetivos que deverão atuar nas escolas do Ensino Fundamental, tanto na zona urbana como na rural.

A Prefeitura de Rio Branco diz que os aprovados já serão convocados nas próximas semanas para que assinem os contratos para começarem a trabalhar em fevereiro. Ao todo, mais de 1,5 mil candidatos constam na lista preliminar.

