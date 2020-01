Dois foragidos do monitoramento eletrônico são presos em Sena

Marta estava evadida do monitoramento eletrônico desde o dia 31 de Dezembro de 2019

Policiais penais do presídio Evaristo de Moraes em Sena Madureira localizaram e prenderam nesta quinta-feira (02), a foragida da justiça Marta Souza sombra, no bairro da Vitória.

De acordo com a equipe, Marta estava evadida do monitoramento eletrônico desde o dia 31 de Dezembro de 2019 e, por conta disso, havia um mandado de prisão contra ela.

Ainda nesta quinta-feira, a equipe do presídio de Sena Madureira cumpriu outro mandado de prisão em desfavor de Everton Lima Nascimento por descumprir às regras do sistema de monitoramento eletrônico. Everton foi localizado na região da Boca do Caeté.

Com a quebra da condicional, os sentenciados voltam a cumprir pena no regime fechado. Everton na penitenciária de Sena Madureira e Marta, em Rio Branco.

