Duarte se reúne com Petecão e anuncia provável aliança para eleições municipais

O deputado estadual Roberto Duarte Jr (MDB) revelou na tarde desta quarta-feira (8), detalhes do encontro que teve com o senador Sérgio Petecão (PSD) durante um almoço em Rio Branco. Segundo ele, o encontro serviu para discutir as eleições e alinhar uma provável aliança partidária entre os partidos.

“Nos reunimos com o senador Sérgio Petecão para um diálogo e assim como fizemos com o PL, podemos fazer uma aliança entre as duas siglas visando as eleições deste ano”, comentou.

Questionado se a esposa de Petecão, Marfisa Galvão, pode vir a ser cotada para ser a vice do MDB nas eleições deste ano, Roberto destacou que existe a possibilidade. “Ela é um bom nome, o PSD e o PL têm bons nomes e na hora certa vamos decidir”, declarou o emedebista.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários