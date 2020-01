Em 12 horas, Rio Acre aumenta 93 cm e se aproxima da cota de alerta na capital  

A Agência Nacional de Águas (ANA) divulgou que o nível do Rio Acre segue subindo. Na medição desta segunda-feira (6) às 15 horas, o manancial já está com 13, 50 metros e se aproxima da cota de alerta que é de 13,70 metros

Os números mostram que o Rio aumentou, nas últimas 12 horas, cerca de 93 cm. Segundo o major Claudio Falcão do Corpo de Bombeiros, a previsão é de chuva para os próximos dias.

A agência divulgou também que nas últimas 24 horas, choveu cerca de 6 mm. No interior do Acre, o Rio Juruá está com 12,95 metros e preocupa as autoridades. Em Tarauacá, o manancial está com 9,20 metros. Na região mais de mil famílias já estão desabrigadas.

