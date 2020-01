Em Sena Madureira incêndio destrói cerca de 7 hectares de pastagem

Um incêndio considerado de grandes proporções destruiu uma área de pastagem nas proximidades do IFAC, nos arredores do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, na noite de sábado (25). Os prejuízos não foram maiores porque homens do corpo de bombeiros controlaram as chamas que seguiam em direção a uma casa de madeira e uma área de mata.

Na manhã deste domingo (26), o Tenente Gustavo Marinho, do 6° Batalhão, divulgou o resultado da ação que durou várias horas. “O fogo destruiu aproximadamente sete hectares e colocou em risco uma residência em madeira próximo a vegetação alta. Graças a ação rápida da guarnição, que usou 4 lances de mangueira, conseguiu evitar que a casa fosse queimada.

Além disso foi realizado o combate com canhão, bombas costas, abafadores no flanco direto do incêndio para proteger demais residências”, relatou o oficial.

De acordo com os bombeiros, em outras partes do incêndio foi realizada uma vistoria pela guarnição de salvamento e constatou que havia um igarapé no local, porém distante. A guarnição de salvamento permaneceu na área fazendo o monitoramento do incêndio até cessar totalmente. O fogo matou pequenos animais, além de toda área de pastagem. Apesar do atual período invernoso, a estiagem dos últimos dias deixou a vegetação seca o que acende o sinal de alerta região.

Participaram do combate ao incêndio o sargento C. Queiroz e cabos: Galvão, Welton e Rafael.

