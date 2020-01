Em Tarauacá, casas são tomadas por pichações e moradores temem facções

Moradores de Tarauacá, município da região do Vale do Juruá com 37 mil habitantes e aproximados 340 quilômetros de distância da capital Rio Branco, acordaram neste sábado (4), no quarto dia do ano, como se ainda dormissem e vivessem um pesadelo. A maioria dos prédios da cidade, construções comerciais e residenciais, amanheceu com pichações em seus muros com sinais de que facções criminosas se assenhoraram da cidade.

Com os muros das propriedades pichados pelos criminosos, as famílias proprietárias dos imóveis temem apagar as pichações e fazer novas pinturas com medo de represálias dos bandidos. A maioria dos muros traz nas pichações a sigla “CV”, que representa a facção criminosa “Comando Vermelho”. Além do CV, foram pichados como: “proibido roubo na quebrada”.

As fotos foram enviadas às autoridades em busca de providências. Tarauacá é, hoje, uma cidade sitiada e sem paz.

