Embriagado, homem é encontrado cochilando dentro de rio e mobiliza Bombeiros

No domingo de manhã (5), passando pelo cais da Praça do Rio Branco, em Cáceres (a 220 km de Cuiabá) um homem avistou às margens do rio, o que parecia um corpo boiando. De pronto ele acionou o Corpo de Bombeiros da cidade. Ao chegar no local para atender a ocorrência que parecia a de um suposto afogamento, os militares constataram que se tratava de um cochilo.

O sargento Marques informou ao site Cáceres Notícias que o homem estava apenas dormindo, e apresentava sinais de embriaguez, já que exalava forte odor etílico. Ele também já estava sentado e em conversa com os militares informou que ingeriu bebida alcoólica na noite anterior.

O caso viralizou rapidamente na internet. Ao Cáceres Notícias o sargento ressaltou que o Corpo de Bombeiros não escolhe ocorrências e tem por obrigação atender todos os chamados.

“Mas solicitamos que as pessoas verifiquem antes do chamado para evitar essas situações. De qualquer forma não poderíamos deixá-lo no local, pois ali já houve um afogamento ano passado”.

Veja o vídeo do resgate:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários