Energisa na Comunidade vai ao município de Feijó

evar serviço de qualidade a todos os nossos clientes é um dos maiores objetivos do grupo Energisa. Por esse motivo, neste sábado (18), o município de Feijó receberá o projeto Energisa na Comunidade que leva os serviços de negociação de conta de luz, troca de titularidade, cadastro da tarifa social para famílias de baixa renda, além de dicas de economia e consumo consciente aos consumidores da localidade.

O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo José Augusto Marques de Araújo, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, s/nº, Bairro Segundo Distrito, das 8h às 16h. Na ocasião serão trocadas lâmpadas ineficientes (incandescentes ou fluorescentes) por outras de LED, mais modernas, sustentáveis e com menor consumo de energia. Para recebê-las gratuitamente, basta ir até o local do evento, portando seus documentos pessoais, cartão do NIS (ou outro benefício), conta de luz atualizada e levar até 4 lâmpadas usadas, que serão descartadas conforme a legislação ambiental vigente.

A negociação da conta de luz será possível para clientes com duas ou mais contas vencidas e permite o parcelamento do débito e a redução de juros, multas e correção monetária. Ainda será possível trocar a titularidade da conta de energia, passando o débito para o novo morador do domicílio, em casos de aluguel ou compra de imóvel

Famílias de baixa renda poderão se inscrever no programa Tarifa Social, que dá descontos que variam entre 10% e 65% na conta de luz. Para se cadastrar, o consumidor precisa apresentar o Número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício (NB), carteira de identidade ou qualquer outra identificação com foto e CPF. Este é um benefício para todas as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que faz parte dos Programas Sociais do Governo Federal. Idosos beneficiários da Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e portadores de doenças, que necessitam de aparelhos ligados também podem participar do programa.

Entre todas as programações do evento, essa edição contará com o caminhão “Nossa Energia” que leva atividades educativas para todas as idades, sobre consumo consciente, dicas de eficiência energética e segurança com energia elétrica, de forma dinâmica e digital.

“Levar o projeto Energisa na Comunidade para o município de Feijó, é uma das nossas maiores realizações. O objetivo da ação é levar todos os serviços ofertados nas agências de atendimento para a comunidade e principalmente demonstrar o compromisso que temos com nossos clientes”, destaca Roberto Vieira, Gerente do Departamento Comercial.

O Projeto realizou no ano de 2019, mais de 3 mil atendimentos em dez edições, divididas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e Mâncio Lima. O objetivo é beneficiar os clientes dos municípios acreanos, até o final de 2020.

