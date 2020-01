Estudante de 12 anos invade escola, mata professora e deixa 4 feridos

Um estudante matou a professora e deixou quatro feridos, dois em estado grave, durante um ataque no Colégio Cervantes, na cidade de Torreón, no México. Segundo um funcionário da escola, o agressor, que tem 12 anos e é aluno do sétimo ano, também morreu.

O prefeito de Torreón, Jorge Zermeño Infante, foi ao local, onde lamentou o ocorrido e acrescentou que o menor, que mora com a avó, teria entrado na escola com duas armas. Segundo Infante, os pais do aluno estão sendo procurados.

Após o tiroteio, vários pais correram ao local, o que gerou caos na região. As ruas ao redor da escola foram fechadas para ajudar na retirada de estudantes e funcionários da instituição.

Embora os homicídios tenham atingido níveis recordes no México nos últimos dois anos, tiroteios em escolas são incomuns. O último aconteceu em 2017, quando um estudante matou quatro pessoas e tirou sua vida em uma escola particular no norte do país.

