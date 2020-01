Ex-dançarino da Gretchen dribla doença e tenta vida de digital influencer no Acre

Se você mora em Cruzeiro do Sul, já deve ter se deparado com uma figura engraçada, nas ruas da cidade. Genilson Araújo Moura, mais conhecido como “Blogueirinhaczs”, personagem natural de Cruzeiro do Sul, nasceu na comunidade Paraná dos Mouras, trabalhou muitos anos na agricultura, depois mudou-se para o Rio de Janeiro.

Nil, como também é conhecido, já foi considerado um dos homens mais sexys de Ipanema, além de já ter sido dançarino de uma das celebridades mais badaladas dos anos 90, a “rainha do bumbum”, Gretchen. O jovem já trabalhou como modelo, e hoje, morando novamente em sua cidade natal, ele dribla as dificuldades de uma doença a qual foi acometido, e criou uma personagem nomeada como “Blogueirinha”.

Ele relatou ao Jornal Juruá em Tempo, que há alguns anos, pegou uma bactéria no cérebro, que foi transmitida por fezes de rato. Essa doença mudou radicalmente sua vida. Ficou alguns meses internado, passou um ano de cadeira de rodas, pois a doença afetou sua coordenação motora, fazendo com que ele perdesse muitas coisas que conquistou na vida.

Genilson atualmente trabalha como digital influencer, divulgando marcas e produtos em sua conta no Instragran. A personagem ficou conhecida por ter uma estilo engraçado, com looks extravagantes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários