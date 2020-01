Ex-gerente do Depasa, acusado de agredir esposa, publica foto com mulher e agradece governo

Antônio Marcos Mansour, preso no domingo passado (12), acusado de agredir a esposa, usou sua página no Facebook, para dizer publicamente que não é mais gestor do órgão em Xapuri.

O que mais chamou atenção na postagem é que Mansour postou a foto ao lado da esposa agredida, mesmo após a justiça decretar que ele deveria ficar longe dela, conforme a Lei Maria da Penha.

Segundo ele, enquanto esteve no cargo deu o melhor para ajudar a população. ” Agradeço a Deus pela vida e pela saúde! Quero comunicar aos amigos e colaboradores que não estou mais a frente da chefia do Depasa em Xapuri. Venho reiterar que nesse período que passei na chefia do órgão foi de muito aprendizado e dedicação. Não saio com sentimento de dever comprido, pois tenho consciência dos avanços mas ainda há muito o que fazer”, disse.

E acrescentou “saio com o sentimento que dei o melhor dia após dia,não mede esforços para melhorar a qualidade do serviço e atender as necessidades da população. É notadamente as melhorias que ocorreram na qualidade da oferta e na Gestão como um todo. Por fim também agradeço a todos os moradores que em visita as casas me receberam com muito carinho”, explicou.

O ex-gestor saiu um dia após a agressão tendo o pagamento de fiança no valor de 2 mil reais estipulado pelo delegado de Xapuri Alex Danni.

