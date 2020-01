Ex-governadores voltam a receber pensões; AC deve gastar mais de R$ 550 mil ao mês

O diretor presidente do Acreprevidência, Francisco Assis, confirmou na tarde desta terça-feira (7), após decisão favorável à três ex-governadores do Estado, que o Instituto resolveu manter o pagamento do benefício de R$ 35 mil a cada um.

Segundo um levantamento feito pelo ContilNet, os cofres públicos do Acre vão gastar algo em torno de R$ 560 milhões por ano.

Francisco Assis destacou que há 3 decisões judiciais para restabelecer o pagamento da pensão para os ex-governadores Flaviano, Jorge Viana e Tião Viana. “Considerando os fundamentos dessas decisões, e até que o mérito da questão seja decidido pela Justiça, o pagamento dos demais foi restabelecido administrativamente”, declarou.

Em relação aos ex-governadores do Acre, cujos governos se deram antes da promulgação da Constituição de 1988, tiveram mantidos os direitos do benefício, umas vez que apenas essa última promulgação retirou o direito.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários