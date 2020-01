Ex-prefeito Angelim nega candidatura para eleições 2020: “Nunca prometi a ninguém”

"Decidi me dar o direito de exercitar, por algum tempo essa prática, o que não significa abandonar as causas sociais e coletivas pelo bem da vida”

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Rio Branco Raimundo Angelim (PT) veio a público nesta sexta-feira (17) em suas redes sociais se manifestar sobre o envolvimento de seu nome para uma possível disputa às eleições municipais deste ano. De forma ambígua, Angelim nega que seja candidato às próximas eleições como especulam petistas, mas também não encerra o assunto.

A seguir, o teor do que o ex-prefeito escreveu: “Cada ser humano precisa de momentos de reflexão, de ouvir o silêncio, de fortalecer vínculos e de repensar a vida. Decidi me dar o direito de exercitar, por algum tempo essa prática, o que não significa abandonar as causas sociais e coletivas pelo bem da vida”.

E acrecenta: “Amigos tem (sic) cobrado uma posição minha sobre o uso de meu nome nas próximas eleições para a Prefeitura de Rio Branco. A verdade: nunca declarei ou prometi a ninguém e a nenhum partido que seria candidato a Prefeito em 2020, como também não recebi convites”.

O ex-prefeito, também faz citações em relação ao seu nome como possível candidato a prefeito: “Em relação ao que a imprensa tem divulgado, não houve conversas e nem está marcada a segunda conversa com ninguém sobre esse assunto. Não me furto, nem me furtarei, em fazer boas conversas, mas não posso validar o que não aconteceu”.

