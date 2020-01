Ex-prefeito do PT terá que devolver mais de R$ 4 milhões aos cofres públicos

O ex-prefeito de Feijó, Hammerly da Silva Albuquerque (PT), foi condenado a devolver mais de R$ 4 milhões aos cofres públicos estaduais. A decisão saiu no Diário Eletrônico do órgão controlador.

Hammerly foi responsabilizado por irregularidades nas tomadas de contas da Prefeitura de Feijó em 2016.

“Constatados a ausência de demonstração do valor de R$ 4.119.982,89 (quatro milhões cento e dezenove mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), relativo ao saldo financeiro do exercício; descumprimento do limite mínimo de 15% (quinze por cento) com gastos dos recursos próprios nas ações de serviços públicos de saúde, em desacordo com o artigo 7º, da Lei Complementar”, destacou o despacho.

Além disso, o petista foi autuado pelo descumprimento do limite mínimo de 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, em desobediência a lei.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários