Ex-presidiário é morto com tiro nas costas enquanto caminhava na Cidade do Povo

O ex-presidiário Antônio José Bernardo de Oliveira, de 29 anos, foi morto um tiro nas costas, na manhã desta de terça-feira (14), enquanto caminhava na quadra E do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o autor do crime, que também estava caminhando, abordou a vítima na via pública e efetuou um disparo nas costas de Antônio. Em seguida, o bandido fugiu correndo. Moradores ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, mas só atestou a morte da vítima.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região, mas ele não foi preso até o momento. Os militares isolaram a área até a chegada da perícia criminal. O corpo foi levado ao IML, para a realização dos exames cadavérico.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colheram as informações e iniciaram as investigações do caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários