Ex-Santos, Sampaoli pode assumir seleção sul-americana

Vice-campeão brasileiro de 2019 com o Santos e alvo de Palmeiras e Atlético-MG no início deste ano, o comandante teria conversas avançadas para assumir a Venezuela, que era comandada por Rafael Dudamel, hoje no Galo.

A seleção sul-americana tem como foco a classificação para a Copa do Mundo de 2022, além de despenhar um bom papel na Copa América de 2020.

Caso assuma o cargo, Sampaoli reencontrará o atacante Soteldo, do Santos, e ainda segundo a DirecTV, os dois já teriam trocado informações.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários