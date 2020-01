Famílias ameaçadas pelo CV, assassinatos, paralisação e concursos; veja as mais lidas

A retrospectiva semanal do ContilNet traz para você os assuntos que mais repercutiram durante a semana no site e nas nossas redes sociais.

As informações são dos mais variados destaques, incluindo polícia, política, entretenimento e outras.

SEGUNDA-FEIRA

Facções ameaçam famílias em Rio Branco e Gladson rebate críticas sobre novo fardamento escolar

Um áudio que vem circulando através de grupos de WhatsApp denuncia que membros do Comando Vermelho (CV), uma das facções criminosas que atuam no Acre, teria determinado que cerca de 40 famílias estariam sendo expulsas do bairro Ilson Ribeiro, na região do Calafate. O autor do áudio não foi identificado, mas ele garante que uma das famílias é a de sua mulher. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se pronunciou sobre as críticas envolvendo os novos modelos de fardamento escolar no Acre. Para ele, isso é uma “crizica” – síndrome de fazer críticas às coisas ou às pessoas. “Esse pessoal não tem que opinar. Quem manda sou eu e quem escolheu foi os alunos”, declarou. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Contratação de novos professores para o Acre e empresário sequestrado, mantido em cativeiro e torturado na Cidade do Povo

O governador Gladson Cameli recebeu nesta segunda-feira, 13, a presidente do sindicato dos Professores do Estado do Acre (Sinproacre), Alcilene Gurgel, e o vice-presidente da instituição, Edileudo Rocha da Silva, para tratar de demandas da categoria. Gladson diz que pretende nomear 400 professores efetivos antes do início das aulas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Era por volta das 15 horas desta terça-feira (14) quando um empresário que estava indo trabalhar teria parado para falar com um amigo no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco, e uma mulher e dois homens chegaram em outro carro e, armados, renderam-no e anunciaram o assalto. A vítima foi levada para uma casa na Cidade do Povo, onde o torturaram e queimaram cigarros em seu corpo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Gleici revela o que fez com o prêmio de R$ 1,5 milhões e jovens afetadas pela vacina HPV no AC podem morrer em breve

O programa Jackie na Web veiculado semanalmente no ContilNet recebeu essa semana a encantadora acreana Gleici Damasceno, a acreana que conquistou o país e foi campeã do reality show Big Brother Brasil – BBB 18. Gleici revelou o que fez com o prêmio de R$1,5 mi do BBB. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A médica Maria Emilia Gadelha Serra relatou nesta quarta-feira (15) que a vacina anti-HPV, exigida pelo Ministério da Saúde e distribuída hoje na rede pública entre jovens de 9 a 12 anos, deve ser imediatamente suspensa. Segundo ela, estudos clínicos comprobatórios realizados, atestam que o motivo da suspensão imediata é baseada no Princípio da Precaução. De acordo com a especialista, as 100 jovens supostamente atingidas pela vacina, podem vir a óbito no Acre, caso as autoridades competentes não tomem providências sobre o caso. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Sogra de secretária de Estado e o marido são mortos após terem casa invadida e Avenidas Getúlio Vargas e Ceará são fechadas

Tereza da Silva Santos, de 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, de 43, foram mortos a tiros e a golpes de facão na madrugada desta quinta-feira (16), no Bairro Belo Jardim I, em Rio Branco. Segundo a polícia, Tereza é sogra da secretária da Fazenda (Sefaz), Semírames Dias. De acordo com a Polícia Militar, um grupo de criminosos arrombou a porta da frente da casa e anunciou o assalto. Cosmo reagiu e foi morto a tiros e vários golpes de facão, além de quase ter sido degolado. Já Tereza foi morta a golpes de facão por diversas partes do corpo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os policiais penais fecharam nesta quinta-feira (16) a Avenida Ceará e a Getúlio vargas, no Centro de Rio Branco. Segundo eles, o movimento deve durar mais de 30 minutos. Eden Azevedo, presidente da Associação dos Servidores, pediu a presença do vice-governador Major Rocha (PSDB). “Só queremos conversar e buscar um diálogo sobre nossas reivindicações”, explicou. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Acre reduziu homicídios em mais de 40% de 2018 para 2019 e sogra de secretária que foi morta violentamente em assalto é velada

De acordo com dados recentes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Acre registrou 229 vítimas de homicídio apenas em 2019. No gráfico, 215 crimes foram categorizados como homicídio doloso; 3 como lesão corporal seguida de morte; e 11 como latrocínio (roubo seguido de morte). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na manhã desta sexta-feira (17), familiares e amigos se despediram de Teresa da Silva Santos, de 64 anos, vítima de um assassinato brutal na madrugada de quinta-feira (16) em Rio Branco. O corpo foi velado na funerária São Francisco, na Rua Isaura Parente. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

