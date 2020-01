Vídeo: festa no bairro da Base acaba em briga generalizada envolvendo 300 pessoas

Um vídeo mostra uma briga generalizada durante o Reveillon no Bairro da Base, em Rio Branco. O fato ocorreu por volta das 3h da manhã, embaixo da ponte Juscelino Kubitschek, mais conhecida como Ponte Metálica.

Ninguém soube dizer os reais motivos do início da confusão, apenas relatos de testemunhas que mais de 300 pessoas estariam envolvidas nessa briga.

“Foram vários homens com o cabelo pintado de louro brigando de forma generalizada, e com pessoas andando para cima e para baixo “empinando” motocicletas [ato de andar com apenas uma roda da moto], festa semelhante as de favelas do Rio de Janeiro”, disse uma pessoa que estava no local.

No final do evento, o relato das brigas e de pessoas desaparecidas circulou pelas redes sociais.

