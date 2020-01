Flamengo e Real Madrid acertam acordo de R$ 136 milhões por venda de Reinier

Rubro-Negro ficará com 80% dos 30 milhões de euros do valor da multa rescisória

Reinier será jogador do Real Madrid. Neste sábado, Flamengo e o clube espanhol acertaram um acordo para a venda do jovem, que completa 18 anos no próximo dia 19, por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões) – o Rubro-Negro ficará com 80% do valor, equivalente a R$ 109 milhões, aproximadamente. Para a negociação ser sacramentada, precisa apenas que os espanhóis coloquem a oferta no papel.

O valor total é referente à multa rescisória, que foi reduzida na última renovação de contrato do meia-atacante no ano passado. O Real irá executar a quantia e levá-lo já nesta janela de transferência internacional. Apesar de saber nos bastidores que seria improvável, o Flamengo tentou manter o atleta até o meio do ano, mas já se viu forçado a desistir.

Na previsão de orçamento do Flamengo para 2020, há a estimativa de arrecadar ao menos R$ 80 milhões com a venda de direitos econômicos. Só com a saída da joia, o clube já baterá essa meta. Reinier está com a seleção sub-23 na Granja Comary, em Teresópolis, onde faz a preparação para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, que termina no dia 9 de fevereiro. Caso o Brasil avance até o quadrangular final, depois dessa data a tendência é de que ele vá para Espanha e fique até o fim da temporada europeia em adaptação no Castilla, o time B do Real Madrid.

Com isso, Reinier não jogará mais pelo Flamengo, clube onde subiu para o profissional no segundo semestre do ano passado. No time principal, o meia-atacante disputou 15 jogos, com seis gols e duas assistências, e foi campeão brasileiro e da Libertadores. Considerada a maior joia desde Vinicius Junior, o jovem já foi comparado a Kaká pelo técnico Jorge Jesus.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários