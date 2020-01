Flamengo x Fluminense: saiba tudo do clássico carioca

Flamengo e Fluminense fazem, nesta quarta-feira (29/01/2020), mais uma edição do clássico mais tradicional do futebol do Rio de Janeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Vivendo boa fase, as duas equipes ainda não perderam na competição e esperam manter a escrita na partida desta noite, que será disputada no Maracanã. Por conta do desacordo entre Flamengo e a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato, a partida não terá transmissão pela televisão.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Flamengo: Gabriel Batista; João Lucas, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinícius, Pepê, Rodrigo Muniz; Bill e Lucas Silva. Técnico: Maurício Souza

Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão (Matheus Ferraz), Luccas Claro e Egídio; Henrique, Hudson, Yago Felipe, Nenê; Matheus Alessandro, Felippe Cardoso. Técnico: Odair Hellmann

Local: Maracanã

Data: quarta-feira (29/01/2020)

Horário: 20h30

Arbitragem: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Sem transmissão

