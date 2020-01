“Frozen 2” e “Minha Mãe é Uma Peça 3” são destaques no cinema do Via Verde Shopping

Lojas do shopping estão em liquidação com descontos de até 70%

A estreia da semana é “Frozen 2”, o filme bateu recordes no cinema norte-americano e agora chega ao Brasil com a história de Elsa, Anna e sua turma. Para atender todos os públicos, o Cine Araújo está com sessões pela manhã nesta sexta-feira, 3, sábado, 4, e domingo, 5. Também em cartaz, “Minha Mãe é Uma Peça 3” já levou quase 2 milhões de pessoas ao cinema no Brasil.

Para quem quer aproveitar preços baixos, começou nesta sexta-feira e vai até 12 de janeiro o “Liquida Tudo Via Verde Shopping”, são descontos arrasadores para todo mundo aproveitar. “Algumas lojas estão com descontos de até 70%. É um momento de renovar o guarda-roupa e casa para 2020”, diz Vinícius Teixeira, coordenador de Marketing do Via Verde Shopping.

PROGRAMAÇÃO DE 02 A 08/01/2020

SALA 01 – (2D) – MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 – NACIONAL

COMÉDIA – 111 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14H30, 16H45, 19H00 E 21H15

SALA 02 – (3D) – FROZEN 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14H30, 16H45, 19H00 E 21H15

SEX, SAB E DOM: 11H30

SALA 03 – (2D) – FROZEN II – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14H15, 16H30, 18H45 E 21H00

SEX, SAB E DOM: 11H00

SALA 04 – (2D) – MINHA MÃE É UMA PEÇA – NACIONAL

COMÉDIA – 111 MIN – verificar classificação

SALA 05 – (2D) – MINHA MÃE É UMA PEÇA – NACIONAL

COMÉDIA – 111 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15H00, 17H15, 19H30 E 21H45

SALA 06 – (2D) – FROZEN II– DUBLADO

ANIMAÇÃO – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14H00 E 16H15

SALA 06 – (2D) – STAR WARS – DUBLADO

FICÇÃO – 155 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19H00 E 21H45

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

