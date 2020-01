Fuga de presídio, bebê morre afogado, ameaça de facções e concursos; veja mais lidas

Não deu tempo conferir as principais notícias da semana? Separamos, na nossa retrospectiva semanal, as informações que mais agitaram nossas redes sociais para você se manter bem informado.

Os destaques estão nas categorias polícia, política, entretenimento e outras.

SEGUNDA-FEIRA

Fuga de presídio no Acre e toque de recolher em Rio Branco

Na madrugada desta segunda-feira (20), cerca de 30 detentos fugiram do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. O maior presídio da capital acreana. A fuga em massa ocorre apenas um dia depois de 76 integrantes de uma facção criminosa brasileira fugiram por um túnel da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, que fica na fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã (Mato Grosso do Sul), na madrugada deste domingo (19). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Depois que uma nota circulou nas redes sociais informado um suposto “toque de recolher” por parte das facções criminosas em Rio Branco, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) negou o boato, na tarde desta segunda-feira (20). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Concurso do Idaf no Acre e líder do B13 preso é suspeito de coordenar chacina na Transacreana

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira (21) o edital de realização de concurso público para a contratação de profissionais para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF). Salários são de quase R$ 7 mil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

José Cleiton Alves da Silva, conhecido como “Vandoca”, que foi preso enquanto visitava a esposa no Hospital Santa Juliana, é um dos coordenadores da chacina ocorrida no último sábado (18) na estrada da Transacreana, onde sete pessoas foram mortas a tiros. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Pastor e esposa são sequestrados após saírem de culto e presidente do PT acusa oposição de tentativa de esvaziamento e Zen vira piada

Um pastor da igreja Assembleia de Deus e a esposa dele foram sequestrados na noite desta terça-feira (21), após saírem de um culto, em Rio Branco. Três homens foram presos em flagrante acusados pelo crime. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O presidente do PT no Acre, Cesário Campelo Braga, anda reclamando das tentativas de partidos ligados ao governo de estar tentando esvaziar o partido. Ele se refere, por exemplo, a possível saída do deputado Jonas Lima e se seu irmão, Isaac Lima, prefeito de Mâncio Lima. Cesário diz que Isaac pode até sair, mas Jonas, como parlamentar, não teria como sair. Não terá janela para ele. Ou seja: se sair perde o mandato. CONFIRA NA ÍNTEGRA A COLUNA DO EVANDRO.

QUINTA-FEIRA

Wesley Safadão beneficia projeto no Acre e morador cai em golpe e quase perde carro após anunciar na internet

O projeto ‘Olhar Diferente’, que desenvolve há 5 anos programas para atender crianças e adultos de bairros periféricos de Rio Branco, foi o único da Região Norte a ser selecionado para receber investimentos pela instituição do cantor Wesley Safadão (W Solidário), que beneficia iniciativas sociais em todo o Brasil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um morador da cidade de Xapuri, localizada no interior do Acre, distante cerca de 188km da capital, quase perdeu seu veículo utilitário após anunciar em uma página de classificados na internet nesta semana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Mãe morre e filha fica ferida após serem atropelas por ônibus e bebê de oito meses morre afogado ao cair dentro de balde

A mulher que morreu nesta sexta-feira (24), depois de ser atropelada por um ônibus da Eucatur na saída da balsa que liga Rondônia ao Acre, no rio Madeira, e a outra que ficou ferida, eram mãe e filha e tinham como destino o Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um menino de 8 meses morreu por afogamento ao cair dentro de um balde. O acidente ocorreu por volta das 9 horas manhã desta sexta-feira (24), no bairro Bosque, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

